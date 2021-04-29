شكرا لقرائتكم خبر عن أصداء عالمية لأمسية مانشستر سيتي الاستعراضية في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

منح الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي، وعبر ركلة حرة رائعة، فوزاً ثميناً 2-1 على مضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح الـ«سيتيزينز» قاب قوسين من بلوغ نهائي البطولة في انتظار الإياب، الأسبوع المقبل.

وسجل ثنائي سيتي البلجيكي كيفن دي بروين (64)، ومحرز (71)، فيما سجل البرازيلي ماركينيوس هدف سان جيرمان الوحيد (15).

وقدم عرضاً استعراضياً وتكتيكياً رائعاً في الشوط الثاني، وأصبح بحاجة، الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب المقررة على أرضه، إلى التعادل فقط، ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال بلغ مانشستر سيتي النهائي، قد يكون حصاده رائعاً في نهاية الموسم الحالي، بعدما توّج بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما أنها باتت مسألة وقت بالنسبة لرجال الإسباني بيب جوارديولا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وحظيت المباراة بردود أفعال الصحف العالمية التي امتدحت ما فعله سيتي، وعنونت «الصن»: «جوارديولا يضع قدماً في النهائي بشوط ثان مذهل»، في إشارة إلى التفوق التكتيكي لجوارديولا على نظيره بوكيتينيو مدرب سان جيرمان، وعنونت «الجارديان»: «دي بروين ومحرز يضعان سيتي في المقدمة»، وعنونت «الموندو ديبورتيفو الإسبانية»: «سيتي يقترب من إسطنبول( في إشارة إلى إقامة النهائي في المدينة التركية)».

أما الصحف الفرنسية فغلب عليها التشاؤم حول الإياب، وعنونت «لوفيجارو»: «ضربات القلب وضربات الحزن لمبعوثنا المميز في دوري أبطال أوروبا».

وعنونت «ديلي ميل» البريطانية: «أمسية مثالية لجوارديولا في باريس، بعدما وضع سحر محرز السيتي على حافة النهائي».

وكتب كريس سوتون في «ديلي ميل» أيضاً: «مانشستر سيتي حصل على ما يستحقه لكنه كان محظوظاً جداً بهدفيه في باريس، ربما يرفع هذا العام لقب الأبطال».

بدورها عنونت «الجارديان»: «سيتي الأحلام.. نجوم سان جيرمان يتقلص حجمهم في باريس».

أهم لاعب

وأثنى المحلل أوين هارجريفز، لاعب سيتي السابق، على أداء فيل فودن، واصفاً إياه بأهم لاعب في سيتي حالياً، وأثنى على الدفاع وقال: سيتي أظهر شخصيته القوية هذا الموسم، فقد منع ايرلينج هالاند، نجم دورتموند الذي سجل 37 هدفاً في جميع المنافسات، من الاقتراب من شباكه، ذهاباً وإياباً، لا أعتقد أن الناس يثنون بما يكفي على خط دفاع جوارديولا، لأنه واحد من الأفضل في أوروبا، كما تلقى الفريق أقل عدد من الأهداف في الدوري.. الجميع يتحدث عن بيب وفلسفة الاستحواذ والهجوم عنده، لكن الفريق الآن يلعب من دون رأس حربة، ورغم ذلك هو الأعلى أهدافاً هذا الموسم، هذا الفريق جعل من هالاند ماكينة الأهداف يبدو عادياً، وهذا ما لم يفعله أي فريق، ثم وضع نيمار ومبابي تحت السيطرة، أعتقد أن الفريق سيكون أفضل في الإياب ويقدم المتعة للجمهور باللعب بشكل هجومي».

ورغم قفزه فرحاً عندما سجل دي بروين ومحرز الهدفين، إلا أن جوارديولا التزم بالحذر وقال: «لا يمكن حسم التأهل في الذهاب لكنه فرصة لا يمكن تفويتها».

وعما جرى بين الشوطين كي ينقلب الحال أجاب المدرب الإسباني: «غيّرنا طريقة الضغط، كنا حذرين جداً في الشوط الأول ولم نهاجم إلا في الـ10، أو الـ15 دقيقة الأخيرة منه، ليس من السهل اللعب أمام نيمار ومبابي ودي ماريا».

في المقابل، أكد بوكتينيو حاجة فريقه للتركيز، وأضاف: «كنا الأفضل في الأول ثم اهتزت شباكنا بهدفين غريبين، لم نلعب بالحيوية ذاتها كما فعلنا في الشوط الأول، لكني واثق من إمكانية قلب المواجهة لمصلحتنا في الإياب، يجب أن نلعب بنفس وتيرة الشوط الأول طوال الوقت».

مبابي من دون تسديدة

كشفت إحصاءات المباراة أن هذه هي أول مباراة يخوضها بطل العالم كيليان مبابي من دون أن يسدد ولا مرة على الشباك، ولم يلمس الكرة سوى 30 مرة، وهو أقل معدل للمهاجم الفرنسي من بين لاعبي الفريقين، بل حتى حارس سيتي البرازيلي إيدرسون تفوق عليه بلمس الكرة 31 مرة.

جوارديولا يعادل فيرجسون وأنشيلوتي

عادل مدرب سيتي الإسباني بيب جواريولا، إنجاز سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لقلبه نتيجة الشوط الأول مرتين (أول مرة في نصف نهائي 2015 أمام برشلونة عندما كان مدرباً لبايرن ميونيخ).

وفعل فيرجسون الشيء نفسه في نهائي 1999 أمام بايرن ميونيخ وفي ذهاب نصف نهائي 2007 أمام ميلان، وهذه هي المرة السادسة التي يقلب بها جوارديولا الخسارة في الشوط الأول في الأدوار الإقصائية للبطولة ليتفوق على الأسطورة جوك ستين الذي قلب النتيجة 5 مرات مع سلتيك بين عامي 1967 و1972.

وعادل جوارديولا رقم أنشيلوتي القياسي في خوض المباراة الـ62 في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ماركينوس ثاني كابتن يسجل

أصبح البرازيلي ماركينوس صاحب هدف سان جيرمان ثاني كابتن في تاريخ المسابقة يسجل في موسمين على التوالي في نصف نهائي أو النهائي بعد الكابتن جايزكا منديتا الذي سجل لفالنسيا في نهائيي 2000 و2001.

وماركينوس هو ثالث لاعب يسجل في نصف نهائي البطولة في موسمين على التوالي بعد رونالدو (3 مرات) وأنطوان جريزمان (مرتين).