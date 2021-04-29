شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا وزوجة تياجو سيلفا يعمّقان أزمة فيرنر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عمق البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد حالياً وتشيلسي سابقاً، وزو إيزابيل زوجة البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي حالياً، من أزمة فيرنر في «الخجل أمام الشباك».

وفي التفاصيل، رصدت كاميرات قناة «RMC Sport» الإسبانية قيام حارس ريال مدريد البلجيكي، تيبو كورتوا، بالسخرية من الألماني فيرنر مهاجم تشيلسي عندما تحدث مع زميله السابق الفرنسي أولفييه جيرو، مهاجم البلوز الذي لم يشارك أمام الريال، وقال له «مددت ساقي اليمنى هكذا ببساطة لصد تسديدته» فرد عليه جيرو: «مدهش».

وكان تيمو فيرنر فوّت تسجيل هدف ثان لفريقه أمام الريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم انفراده بالحارس كورتوا لتنتهي المباراة 1-1.

أما إيزابيل زوجة ظهير سان جيرمان السابق، فقد علّقت عبر حسابها في «إنستجرام»: «هناك مهاجم يواصل تفويت تسجيل الأهداف، هذا فيرنر، ما اسمه الأول؟ نحن نحتاج أهدافاً ونحتاج فوزاً لكن مهاجمي الفريق لا يسجلون ولا أعرف لماذا».