شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جمال أول سيدة إماراتية تقود مباريات المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت مباراة تتويج شباب الأهلي بدرع دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بمواجهة النصر، على استاد مكتوم بن راشد في دبي، ضمن الجولة 26 والأخيرة من المسابقة،حدثاً استثنائياً بعدما تواجدت أمل جمال ضمن طاقم تحكيم المباراة كحكم مساعد ثان، لتصبح أول سيدة في الكرة الإماراتية تقود مباريات رجال في بطولات المحترفين.

وسبق لأمل المنتمية لعائلة رياضية، وشقيقها هو محمد جمال لاعب الجزيرة والعين السابق والحاصلة على الشارة الدولية كحكم مساعد أن أدارت مباراة للرجال ولكن في دوري الدرجة الأولى.