شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. الكابيتانو حسام غالى من أسطورة فى الملاعب لعضو مجلس نواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك، عن نجوم مختلفة فى مجال كرة القدم، نجحوا فى خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم أبرز معلومات عن حسام غالى نجم الأهلى السابق.

حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس النواب الحالى، من مواليد 15 ديسمبر عام 1981 ، بدأ حياته الكروية في نادي بيلا بكفر الشيخ، ثم انضم لناشئين النادي الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض غالي رحلة احتراف كبيرة بدأها بالانتقال من الأهلي إلى صفوف فينورد الهولندي في 2003 ولمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى صفوف توتنهام الإنجليزي في 2006 واستمر لمدة موسمين، حتى حدثت الواقعة الشهيرة بإلقائه قميص الفريق بسبب استبداله بعد إشراكه بديلًا بدقائق.

كما خاض الكابيتانو تجربة احتراف قصيرة في فريق ليرس البلجيكي بداية موسم 2013، لمدة موسم ، عاد بعدها الي صفوف الاهلي مرة اخري في بداية موسم 2014.

تلقى غالي، عروض عديدة عام 2009 منها نادي الاهلي الإماراتي ونادي اتحاد جدة ونادي نيوكاسل الإنجليزي، ولكنه اصر على الإكمال مع نادي النصر حتى يعود إلى مستواه ومن ثم يفكر بالعروض وبعدها نشبت مشاكل بين غالي ونادي النصر وترك النصر بأنتقال حر ورجع لناديه الأول النادي الأهلي قبل أن يعود للدوري السعودي مجدداً إلى النصر السعودي قبل ختام مسيرته الكروية.

فى 23 أبريل 2018، أعلن حسام غالى، اعتزال كرة القدم فى مؤتمر صحفى، وانهمرت الدموع من عينيه قائلاً: "عايز أرتاح"، وقال غالى باكياً :"يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

وفى 11 مايو 2020 فاز النادي الأهلي بهدف دون رد على أياكس الهولندي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات في مهرجان اعتزال حسام غالي. ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر في الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 ،وشارك الكابيتانو فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالي مع الأهلي على 13 بطولة ، هى الدوري المصري 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 ، كأس السوبر المصري 2010 - 2014 – 2015 ، كأس مصر 2003- 2017 ، دوري أبطال إفريقيا2001 – 2012 ، كأس الكونفدرالية 2014 ، كأس السوبر الإفريقي 2002.