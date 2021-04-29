شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لفريق مصر المقاصة : الأهلي "مظلمنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عظيمة المدير الفني لفريق المقاصة على الفترة التي عمل بها مدربا عاما في صفوف الأهلي مع أكثر من مدرب وتحيداً مع ، عبد العزيز عبد الشافي وجوزيه بيسيرو ومارتن يول.

قال عظيمة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عملت مع عبد العزيز عبد الشافي وجوزيه بيسيرو ومارتن يول وكلهم ذو قيمة فنية كبيرة واستفدت منهم كثيرا وكانوا على مستوى عالي من الكفاءة الفنية.

وعن تعرضه للظلم بسبب عمله بالأهلي في مرحلة انتقالية بمرحلة إحلال وتجديد بالفريق، قال عظيمة إنه لم يحسبها بهذا الشكل ولكن هدفي خدمة النادي الأهلي في أي وقت كوني أحد أبنائه وعلينا أن نلبي النداء في أي وقت دون النظر للفترة التي نعمل فيها، لأن هذا دورنا تجاه نادينا.

وفيما يخص طموحه في العودة للأهلي قريبا، أوضح عظيمة: "بالتأكيد طموحي العودة للأهلي في المستقبل، لأنه بيتي ولا أتأخر عن خدمة النادي الذي تربيت فيه، وأتمنى له التوفيق دائما".

وعن منافسة الأهلي في الموسم الحالي خاصة في إفريقيا شدد: "أتمنى له التوفيق في مشواره الإفريقي ويحقق لقب النسخة الحالية من دوي الأبطال، فهو قادر على ذلك ولديه اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات جماهير القلعة الحمراء وكذلك لديه جهاز فني كفء وأتمنى أن يفرح الأهلي جمهوره والجماهير المصرية بشكل عام ويحقق لقب البطولة الإفريقية ، بخلاف أنه النادي المصري الوحيد حاليا الذي ينافس في دوري الأبطال بعد توديع الزمالك، والذي كنت أتمنى استمرار مشواره في البطولة القارية".