شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يسدل الستار نهائيا على خلافاته مع كارتيرون: الزمالك أولا وأخيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، الستار نهائيا على الأنباء التى ترددت مؤخرا حول خلافه مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، والشائعات التى تناثرت حول طلب الفرنسى لرحيل نبيه، وذلك قبل مباراة الليلة أمام المقاولون العرب.

ونشر نبيه، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة وهو يصافح كارتيرون، زينها بتعليق: "التوافق بين الإخوة"، أتبعها بتعليق: "الزمالك أولا وأخيرا".





وكان تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى أقيم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، شهد تحسن العلاقة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، وأسامة نبيه المدرب العام، بعد الأحداث الأخيرة التى نشبت بين الثنائى.

وظهر كارتيرون خلال قيادة التدريب بجوار أسامة نبيه، حيث قام الثنائى بتبادل الآراء الفنية حول استعداد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على ملعب إستاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى.

ويدخل الفرنسى باتريس كارتيرون، مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط فى مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ على صدارة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتى فريق المقاولون فى المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.