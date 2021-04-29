شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد..رفع الأثقال يتصدر الرياضات المتوجة بميداليات أولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.
يتصدر رفع الاثقال قائمة الألعاب الرياضية، الحاصلة على ميداليات فى الدورات الأولمبية، التى سبق وشاركت فيها مصر منذ بداية مشاركتها الأولمبية.
رفع الاثقال وصل رصيده إلى 13 ميدالية متنوعة من اجمالى 32 حققتها مصر فى الأولمبياد، الميداليات مقسمة إلى 5 ذهبيات، و3 فضيات، بالاضافة إلى 5 برونزيات، ويليها المصارعة، ثم الملاكمة، والغطس، والجودو، والشيش، والتايكوندو.
وتحققت ميداليات مصر الأوليمبية فى لعبة رفع الأثقال عن طريق كلا من السيد نصير، وأنور مصباح ، وخضرالتونى، ومحمود فياض، وإبراهيم شمس ذهبيات، وفيما يخص الفضيات فحققها صالح سليمان وعطية حمودة وعبير عبدالرحمن ، وبالنسبة للبرونزيات فتوج بها إبراهيم شمس وإبراهيم واصف وطارق يحيى وسارة سمير ومحمد إيهاب.
وكانت آخر ميدالية أولمبية تحققت لمصر فى لعبة رفع الأثقال خلال أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، وتوجت سارة سمير ومحمد إيهاب بميدالية برونزية لكل منهما.