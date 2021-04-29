شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد..رفع الأثقال يتصدر الرياضات المتوجة بميداليات أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

يتصدر رفع الاثقال قائمة الألعاب الرياضية، الحاصلة على ميداليات فى الدورات الأولمبية، التى سبق وشاركت فيها مصر منذ بداية مشاركتها الأولمبية.