شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الدورى 31 مايو بسبب مباراتى أنجولا وليبيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة توقف مسابقة الدورى العام فى الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين، بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين أمام انجولا وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منتخب بوروندي في القاهرة وديا في الثالث من يونيو المقبل، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022. ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021. ويفتتح المنتخب الوطنى مشواره فى تصفيات كأس العالم فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو المقبلين، ويواجه الفراعنة فى الجولة الأولى منتخب أنجولا في القاهرة، والثانية منتخب ليبيا خارج الأرض.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

وتقام مباراة السوبر المحلى بين بطل الدورى وهو الأهلى، ووصيف كأس مصر هو طلائع الجيش حيث توج الاهلى بالدورى والكأس فى الموسم الماضى.

كما قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، توقف مسابقة الدورى العام بداية من يوم 6 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو 2021.

وحدد شوقى غريب يوم 5 يوليو المقبل موعدا لإنطلاق المعسكر الأخير للفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.