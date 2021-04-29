بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروما فى الدوري الأوروبي «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وروما فى الدوري الأوروبي، ضمن إحدي مباريات اليوم الخميس 29 أبريل 2021، فى ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

يستضيف مانشستر يونايتد الانجليزي نظيره روما الايطالي على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط قبل لقاء العودة فى العاصمة الايطالية روما، وذلك بدون جمهور نظراً للإجراءات الاحترازية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة منتشياً بوصوله إلى هذا الدور على حساب عدد من الفرق الكبرى، مثل ميلان الايطالي الذي فاز عليه في دور الـ16، بعدما تعادل معه في إنجلترا بهدف لمثله، وفاز عليه في إيطاليا بهدف نظيف، ثم فريق غرناطة الاسباني الذي تخطاه في ربع النهائي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 10 نقاط عن جاره وغريمه مانشستر سيتي الذي يحتل الصدارة، وعلى الرغم من حسم السيتي تقريباً اللقب لصالحه، لكن اليونايتد أيضاً تقريباً حسم تأهله إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، حيث تنقصه فقط ثلاثة نقاط لضمان التأهل.

على الجانب الأخر، يدخل روما المباراة في توقيت حساس للغاية في مسيرته في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، وهو مركز غير مؤهل لأي بطولة أوروبية في العام القادم.

وعلى المستوي الأوروبي يمر روما بمعنويات مرتفعة للغاية،خاصة بعدما وصل إلى هذه الدور بإقصاء فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور ربع النهائي، وهو الفريق الذي كان مرشحاً بقوة لحصد اللقب، بعدما فاز عليه في هولندا بهدفين مقابل هدف، وتعادل معه في إيطاليا بهدف لمثله.

يذكر ان آخر لقاء رسمي جمع بين الفريقين كان فى الكأس الدولية للأبطال عام 2017، والذي شهد فوز ماشنستر يونايتد بنتيجة 3-2.

بث مباشر مانشستر يونايتد وروما

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وروما فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “كارلوس ديل سيرو”.

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وروما على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”.

مانشستر يونايتد (-) روما

الدوري الأوروبي (ذهاب نصف النهائي)

ملعب ألود ترافورد