موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة النصر والسد ضمن مباريات اليوم برسم الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا والمقرر لها ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض.

تعتبر مباراة النصر والسد بمثابة المباراة النهائية في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر السد ترتيب مجموعته بعشر نقاط، متقدماً على زملاء عبد الرزاق حمد الله بنقطتين.

ويتعين على النصر السعودي تحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16، فيما يمتلك فريق تشافي هيرنانديز فرصتي الفوز أو التعادل لضمان الصدارة والتأهل للدور الموالي.

ويتأهل الفريق الأول في كل مجموعة من المجموعات العشرة من دوري أبطال آسيا، فيما يتم اختيار أفضل 6 فرق احتلوا المركز الثاني من المجموعات.

وانتهت مباراة الذهاب بين النصر والسد القطرى بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم 17 أبريل 2021، إلا أن تعثر النصر في الجولة الخامسة أمام الوحدات الأردني، عقد الأمور أمامهم لضمان التأهل المباشر.

موعد مباراة النصر والسد فى دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة النصر والسد القطرى مساء اليوم الخميس 29 أبريل 2021 الموافق 17 رمضان 1442، بداية من الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة النصر السعودي أمام السد القطري بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية عبر موقع وتطبيق GSA Live التابعة لوزارة الشباب والرياضة في المملكة.

ويتولى التعليق على مباراة النصر السعودي والسد القطرى المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”، كما يمكن متابعة المباراة على موقع الخليج 365 أولاً بأول، في بث حي ومباشر دقيقة بدقيقة.