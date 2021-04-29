موعد مباراة الوحدات أمام فولاذ خوزستان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الوحدات وفولاذ ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، والمقرر لها ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

نجح العملاق الأردني “الوحدات” في تحقيق فوز مفاجيء على النصر السعودي في الجولة الخامسة بنتيجة 1/2، محافظاً على ماء الوجه في البطولة، ومعقداً في الوقت نفسه لمأمورية العالمي في بلوغ دور الـ 16.

وكانت مباراة الذهاب بين الوحدات وفولاذ قد انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدف نظيف، ما سيدفع الفريق الأردني نحو البحث عن الثأئر لنفسه في مباراة اليوم لتحسين وضعيته في المجموعة، والخروج برأس مرفوعة من دوري أبطال آسيا.

ويتذيل نادي الوحدات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن فولاذ صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر السد القطري المجموعة بعشر نقاط، ويأتي نادي النصر السعودي ثانياً بثماني نقاط.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدات وفولاذ خوزستان

يحين موعد مباراة الوحدات أمام فولاذ مساء اليوم الخميس 29 أبريل 2021، الموافق 17 من شهر رمضان 1442 هـ، بداية من الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الوحدات الأردني وفولاد الإيراني على موقع وتطبيق GSA Live بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية، بعد فشل معظم القنوات الرياضية العربية في الحصول على حقوق البطولة لهذا العام.

ويتولى التعليق على مباراة الوحدات أمام فولاذ المعلق الرياضي السعودي “خالد الغامدي”، كما يمكن متابعة المباراة أولاً بأول على موقع الخليج 365 بشكل حي ومباشر دقيقة بدقيقة.