جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا..كريم بنزيمة يعادل رقم محمد صلاح

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباراتي ذهاب نصف النهائي بين ريال مدريد وتشيلسي، وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

شهدت مباراة ذهاب نصف النهائي الأول بين الريال والبلوز معادلة المهاجم الدولي الفرنسي السابق “كريم بنزيمة” لعدد أهداف نجم ليفربول “محمد صلاح” الذي ودع من دور الثمانية على يد ريال مدريد.

وسجل كريم بنزيمة هدف تعادل ريال مدريد أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1/1، ليرفع رصيد أهدافه في البطولة إلى 6 ويتقاسم المركز الثالث في جدول الترتيب مع المصري محمد صلاح والمغربي نجم إشبيلية “يوسف النصيري” والبرازيلي نجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور”.

يتواجد كذلك في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف لاعبين أمثال “أوليفر جيرو وألفارو موراتا وماركوس راشفورد”.

وحافظ مهاجم دورتموند إرلينج هالاند على فرصه في انتزاع لقب هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم توديع فريقه “بوروسيا دورتموند” من الدور ربع النهائي أمام مانشستر سيتي.

وفشل مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في التسجيل خلال مباراة نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، ليتجمد رصيده عند 8 أهداف، بفارق هدفين عن هالاند، صاحب 10 أهداف.

وتبدو الفرصة مواتية للنجم الفرنسي كيليان مبابي لمعادلة رصيد أهداف هالاند، وذلك في مباراة الإياب من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي على ملعب طيران الاتحاد.

لكن مهمة زميله البرازيلي نيمار جونيور تبدو غاية في الصعوبة إذ يبتعد بفارق 4 أهداف عن مهاجم بوروسيا دورتموند، كما أنه خضع لتعديل مركزه منذ مجيء بوكيتينو لتدريب باريس.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1. إرلينج هالاند 10 أهداف

2. كيليان مبابي 8 أهداف

3. نيمار جونيور 6 أهداف

4. محمد صلاح 6 أهداف

5. كريم بنزيمة 6 أهداف

6. يوسف النصيري 6 أهداف

7. ماركوس راشفورد 6 أهداف

8. ألفارو موراتا 6 أهداف

9. أولفير جيرو 6 أهداف

10. سيرجيو اوليفر، ليو ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، تشيرو ايموبيلي 5 أهداف