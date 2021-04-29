بث مباشر | مشاهدة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت وكورة اون لاين بث مباشر لـ مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة مساء اليوم الخميس 29 أبريل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

المباراة ضمن مؤجلات الليجا من الجولة 33 بسبب انشغال البرسا بنهائي كأس ملك إسبانيا 2021 أمام أثلتيك بلباو.

ويستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، بالاضافة إلى قناة كانال بلوس 2 البولندية، وسيتانتا سبورتس 1، وmovistar laliga 1، وقناة تيليكوم سبورت 2 الرومانية.

كما ستقوم قناة تركمنستان سبورت بنقلها بشكل مجاني عبر القمر الصناعي Most1 اتجاه 56 شرقًا، بتردد عمودي 12303، ومعدل ترميز 27500، وتصحيح 2/3.

سيغيب في مباراة اليوم 6 لاعبين عن صفوف غرناطة هم “دوارتي ولوزانو وميا ونيفا وروي سيلفا وفاييخو”، بينما سيغيب عن البرسا الثلاثي “مارتن بريثوايت وفيليبي كوتينيو وأنسو فاتي”.

انتهت المباراة الأولى بين برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني هذا الموسم 2021/2020 بفوز عريض للعملاق الكتالوني بأربعة أهداف دون رد، وسجل كل من أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ثنائية.

أما آخر مباراة جمعتهما فترجع إلى مطلع شهر فبراير الماضي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، انتهت بفوز صعب للبلوجرانا بنتيجة 3/5 بعد التمديد إلى أشواط إضافية.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز على غرناطة بأي ثمن في هذه الأمسية من أجل الانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة لينفرد بالمركز الأول لأول مرة أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، ويأمل في استغلال سقوط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام أثلتيك بلباو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني للظفر بالصدارة.

أما فريق غرناطة فيحتل المركز الثامن بنفس رصيد نقاط أثلتيك بلباو (42 نقطة) بفارق 7 نقاط عن فياريال صاحب المركز السابع المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليج).

برشلونة – غرناطة

ملعب كامب نو (مدينة برشلونة)

الدوري الاسباني (الجولة 33 – مؤجلة)

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تشكيلة برشلونة اليوم : تير شتيجن – سامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – أوسكار مينجويزا – سيرجيو بوسكيتس – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو – فرينكي دي يونج – موريبا – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي.

تشكيلة غرناطة اليوم: آرون إسكانديل – فيكتور دياز – جيرمان سانشيز – نيهوين بيريز – ديميتري فولكييه – يان إتيكي – يانجيل هيريرا – كويني – داروين ميخيس – لويس سواريز – روبرتو سولدادو.

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