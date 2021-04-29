بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدات وفولاد فى دوري أبطال آسيا «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدات وفولاد في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض مواجهة الوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني، ويأمل الفريقان فى ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بشكل مميز.

ويتطلع الوحدات الأردني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ليرد اعتباره من خسارة الجولة الثانية أمام فولاد، والتقدم للمركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وفى مباراة آخري لصالح نفس المجموعة الرابعة يلتقي السد القطري (المتصدر) نظيره السعودي النصر (الوصيف) فى مواجهة قوية والتي سوف تحدد نتيجتها الاول والثاني.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت تعادل الوحدات مع النصر 0-0 والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على السد 3-1 وفولاد على الوحدات 1-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السد على الوحدات 3-1 وتعادل فولاد مع النصر 1-1.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز النصر على فولاد 2-0 والسد على الوحدات 2-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدات على النصر 2-1 والسد على فولاد 1-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

بث مباشر الوحدات وفولاد

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات وفولاد فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الوحدات وفولاد على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الغامدي”.

الوحدات (-) فولاد

دوري أبطال آسيا (الجولة السادسة – دور المجموعات)

ستاد الأمير فيصل بن فهد – الرياض