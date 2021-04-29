يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يسقبل ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، مواجهة حاسمة ومرتقبة بين النصر السعودي والسد القطري، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وخطف السد صدارة المجموعة من النصر في الجولة الماضية، بعدما فاز الفريق القطري على فولاد الإيراني بهدفٍ دون رد، في حين خسر العالمي أمام الوحدات الأردني بنتيجة (2-1).

ويدخل السد المباراة بطموحات كبيرة، كونه يتربع على صدارة المجموعة، وبالتالي فإن التعادل يكفيه من أجل حسم الصدارة والتأهل للدور الثاني، وهو كذلك يريد تعويض خسارة المواجهة السابقة أمام النصر في الجولة الثانية.

على الجهة المقابلة، فإن النصر يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل خطف صدارة الترتيب وضمان التأهل دون انتظار تحديد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ويتصدر السد القطري ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي فولاد الإيراني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل الوحدات الأردني الترتيب بـ4 نقاط.

وتذاع مباراة النصر والسد على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والسد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية وقطر.