نتيجة مباراة تشرين والطليعة في الدوري السوري «النجمة الرابعة تخضع للبحارة»

تعرف على نتيجة مباراة تشرين والطليعة في الدوري السوري، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة قبل الأخيرة (25).

توج فريق تشرين بطلًا لمسابقة الدوري السوري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الطليعة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل بمدينة اللاذقية.

وسجل أهداف تشرين، “محمد المرمور” من ضربة جزاء في الدقيقة (25)، و”نديم صباغ” في الدقيقة (33)، فيما سجل هدف الطليعة الوحيد “محمد نور خميس” عند الدقيقة (90).

ونقلت مباراة تشرين والطليعة على قناة سوريا دراما، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية وسوريا.

وأرسل تشرين تهديده الأول عند الدقيقة العاشرة، حين أطلق ياسر شاهين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء جاورت القائم بقليل.

وحاول أحمد العمير مباغتة حارس تشرين في الدقيقة (13)، بتسديدة من بعد منتصف الملعب بعدما لاحظ تقدم أحمد مدنية، ولكن الكرة علت المرمى.

وفي الدقيقة (20)، استقبل نديم صباغ تمريرة من شاهين داخل المنطقة وسددها مباشرة في المرمى، ولكن الحارس محمود الخلف تصدى لها بسهولة.

وتحصل تشرين على ضربة جزاء عند الدقيقة (24)، عندما ارتطمت عرضية محمد مرمور في يد مدافع الطليعة داخل المنطقة، وتولى مرمور تنفيذها بنجاح ليسجل هدف التقدم الأول للبحارة.

وواصل تشرين ضغطه من أجل مضاعفة النتيجة، فكان له ما أراد حيث أحرز نديم صباغ الهدف الثاني في الدقيقة (33)، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

واندفع نادي الطليعة إلى الهجوم من أجل تقليص الفارق، ولكن لم ينجح في صناعة أي فرصة خطيرة على مرمى “أحمد مدنية”.

وكاد محمد محمد مرمور يسجل الهدف الثالث لفريق تشرين عند الدقيقة (38)، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة جاورت القائم ببضعة سنتيمترات.

وتألق أحمد مدنية في التصدي لتسديدة صاروخية من زاهر خليل عند الدقيقة (41)، في أخطر فرص فريق الطليعة في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم تشرين بنتيجة (2-0).

الشوط الثاني

وحاول فريق الطليعة تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني، حين تحصل على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (54)، تولى تنفيذها أحمد العمير ولكن ارتدت من حائط الصد.

وأضاع علي بشماني فرصة تسجيل الهدف الثالث لفريق تشرين من انفراد في الدقيقة (63)، بعدما أنطلق بسرعة من الجهة اليسرى وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وبعدها بدقيقة حرم الحارس محمود الخلف فريق تشرين من فرصة هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة عبدالرزاق من داخل منطقة الجزاء، لتخرج إلى الركنية.

وأهدر أحمد العمير هدف تقليص الفارق لفريق الطليعة في الدقيقة (66)، بعدما وصلته الكرة في مواجهة المرمى ليسددها على الطائر بعيدة عن المرمى.

وعاد علي بشماني من جديد ليضيع كرة لا تضيع في الدقيقة (70)، بعدما وصلته عرضية من خالد كردغلي سددها بشماني لترتطم في الحارس وترتد له مرة أخرى ليسددها في المدافع وتخرج إلى الركنية.

وحرمت العارضة محمد مرمور من تسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريق تشرين، بعدما ردت تسديدته الصاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (82).

وقلص محمد نور خميس النتيجة لفريق الطليعة في الدقيقة (90)، بعدما قابل عرضية أتت من الركنية برأسية قوية سكنت شباك أحمد مدنية.

ولكن الوقت لم يسعف فريق الطليعة، حيث استحوذ تشرين على الكرة في الدقائق المتبقية ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز البحارة بنتيجة (2-1).