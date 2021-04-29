يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة وجوا في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يبحث نادي الوحدة الاماراتي عن خطف صدارة ترتيب المجوعة عندما يتقابل مع جوا الهندي، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وحسم الوحدة تأهله إلى دور الـ16، بعدما فاز على برسيبوليس الإيراني في الجولة الماضية، وسيحتاج إلى تحقيق الفوز على جوا اليوم، مع خسارة برسيبوليس أمام الريان القطري، من أجل التأهل على رأس المجموعة.

ويتواجد الوحدة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المتصدر بيرسيبوليس، بينما يقبع جوا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والريان في الرابع بنقطتين في رصيده.

على الجهة المقابلة، فقد نادي جوا آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بخسارته أمام برسيبوليس في الجولة الرابعة، ويطمح إلى تحقيق أول فوز له في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة اليوم، بعدما تعادل في 3 مباريات، وخسر في 2.

وتذاع مباراة الوحدة وجوا على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد المديفر”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة وجوا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الإمارات.