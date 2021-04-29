شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيغيب الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا بين لاعبى التنس المحترفين، عن بطولة مدريد المفتوحة، وفقا لما أعلنه المنظمون.

وقال ديوكوفيتش لدى إعلان انسحابه: «أعتذر لعدم القدرة على السفر إلى مدريد هذا العام، ولعدم لقائى بكل جمهورى هناك».

وأضاف: «لقد مر عامان على آخر مشاركة لى، آمل في العودة لرؤيتكم جميعا في العام المقبل».

وكان ديوكوفيتش سيشارك في بطولة مدريد عقب سقوطه، الأسبوع الماضى، على أرضه، في نصف نهائى بطولة بلجراد الصربية، أمام الروسى آصلان كاراتسيف، المصنف 28 عالميا.

وقبلها ودع ديوكوفيتش بطولة مونت كارلو للأساتذة من الدور ثمن النهائى على يد البريطانى دانييل إيفانز، المصنف 33 عالميا، وذلك في أول مشاركة له منذ تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة في يناير الماضى.

وبهذا الشكل أصبح الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثانى عالميا، هو المرشح الأول للقب مدريد، البطولة التي ستنطلق الأحد القادم.

على جانب آخر، قال نادى عموم إنجلترا للتنس، إن بطولة ويمبلدون ستقام على مدار 14 يومًا، اعتبارًا من عام 2022، مع إقامة المباريات يوم الأحد الذي يتوسط أسبوعى البطولة، وهو يوم إجازة تقليدى في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية.

ومن الطبيعى أن يكون أول يوم أحد في ويمبلدون راحة، ويجرى منظمو البطولة خلالها بعض الأعمال لإعادة الملاعب إلى حالتها المتميزة قبل استئناف الأدوار التالية في البطولة، مما يؤدى لإقامة كافة مباريات الدور الرابع لكل من منافسات الفردى للرجال والسيدات في اليوم التالى.

وقال إيان هيويت، رئيس النادى: «بداية من عام 2022 بالتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء الملعب الرئيسى، سيصبح يوم الأحد الذي يتوسط البطولة جزءا دائما منها، مما يحول البطولة إلى 14 يوما متواصلة».

وأضاف «بفضل تقنية الملاعب العشبية المتطورة وصيانة الملاعب طيلة السنوات الخمس الماضية. نشعر بالراحة لقدرتنا على الاعتناء بالملاعب، خاصة الملعب الرئيسى، دون الحصول على راحة لمدة يوم كامل».

ونادرا ما تكون هناك حاجة لإقامة مباريات يوم الأحد، إلا في حالات الطقس السيئ، حيث يسعى المنظمون للإسراع بإقامة المباريات، مثلما حدث أعوام 1991 و1997 و2004 و2016.

وويمبلدون البطولة الوحيدة بين الأربع الكبرى التي تتضمن يوما للراحة في منتصفها.

وقال هيويت إنه لا توجد أي ضغوط من اتحاد لاعبى ولاعبات التنس المحترفين لتغيير جدول البطولة.