شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفى إيطالى إن فالى رمضانى، وكيل أعمال المهاجم الصربى لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد المُعار لصفوف آينتراخت فرانكفورت، قد التقى بمسؤولين من نادى إنتر ميلان. وبحسب موقع «FcInterNews» الإيطالى، فإن الحديث خلال الجلسة كان عن بعض اللاعبين مثل نيكولا ماكسيموفيتش، وجيروم بواتنج الذي سيرحل عن صفوف بايرن ميونخ بنهاية الموسم.

وأضاف التقرير: «ظهر اسم يوفيتش أيضًا خلال الاجتماع بين رمضانى ومسؤولى إنتر، لكن المشكلة التي تتمثل في الصفقة هي راتبه الذي تصل قيمته إلى 5 ملايين يورو».

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد أفادت مؤخرًا أن مستقبل المهاجم الصربى يبدو بعيدًا عن ريال مدريد، إذ يريد الميرنجى مبادلته بأندريه سيلفا نجم فرانكفورت، حيث سيدفع الملكى 40 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالى، وسيبيع يوفيتش مقابل 20 مليون يورو.