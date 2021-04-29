شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان: انتقال كوناتى لليفربول شائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد جوليان ناجلسمان، المدير الفنى لفريق لايبزيج الألمانى، على الأنباء التي ترددت بشأن انتقال مدافع الفريق الفرنسى إبراهيما كوناتى لصفوف ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ناجلسمان، في تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية: «أنظر إلى تلك الأنباء مثل جميع الشائعات الأخرى». وأضاف: «هذا ليس مهمًا بالنسبة لى، لم أتحدث معه عن هذا الأمر حتى الآن، وعندما تحدثنا معه عن هذا الشهر، أخبرنا أنه يركز فقط على مستقبله مع لايبزيج». وكان إبراهيما كوناتى قال لمجلة «كيكر» الألمانية: «أنظر إلى تلك الأنباء مثل جميع الشائعات الأخرى».

يُذكر أن المدافع الفرنسى يُقدم مستوى مميزًا مع نادى لايبزيج، وهو ما جعل بعض الأندية الأوروبية تتصارع على ضمه خلال الميركاتو الصيفى المقبل.