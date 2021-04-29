شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان .. عصر جديد مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يحتاج جوليان ناجلسمان، المدير الفنى المرتقب لبايرن ميونخ، إلى مقدمات، فمنذ ظهوره مع هوفنهايم في عام 2016، كان المدرب الألمانى تحت مراقبة شديدة من عالم كرة القدم. وترجع حقيقة اهتمامه بتدريب بايرن لفترة سابقة، ففى عام 2017 قال ناجلسمان إنه كان «سعيدًا للغاية بحياته، وأن بايرن ربما يجعلنى أكثر سعادة». واستطاع ناجلسمان أن يصل لأعلى فئة، في كرة القدم الألمانية، بعدما تم الإعلان عن أنه سيصبح المدير الفنى الجديد لبايرن ميونخ، حيث سيتولى تدريب الفريق خلفًا لهانز فليك، بطل السداسية، في الصيف المقبل بعقد مدته خمس سنوات.

وقال ناجلسمان، في مؤتمر صحى عقب الإعلان: «لم أخطط للرحيل عن لايبزيج بعد عامين، كانت هناك بعض الاستعلامات والاستفسارات من أندية أخرى، لكننى قلت لأولى مينتسلاف، إننى لن أنهى تعاقدى من أجل أي ناد، إلا هذا النادى (بايرن)». وبدأت مسيرة ناجلسمان التدريبية في عام 2008، عندما تولى تدريب فرق الشباب بنادى أوجسبورج. لكن رغم 13 عاما من الخبرة كمدرب، فإن ناجلسمان ما زال شابًّا، حيث يبلغ 33 عاما، وهو أصغر من مانويل نوير قائد بايرن بعامين، وأكبر بعام واحد فقط من روبرت ليفاندوفسكى، هداف الفريق. وكانت لبايرن تجربة مع مدرب شاب، لكنه لا يجلب ذكريات جيدة، فقد كان سورين ليربى، لاعب الفريق الأسبق، يبلغ 33 عاما عندما تولى تدريب البافارى، في 1991.

بايرن ميونخ يسعى لتجديد دمائه الموسم المقبل

لكنه خسر أول مباراة أمام بوروسيا دورتموند (0/3)، وتمت إقالته بعدها بـ14 لقاء، إلا أن ناجلسمان أثبت أن لديه ما يلزم ليكون مدربا ناجحا. وكانت أبرز نتائجه الوصول للدور قبل النهائى، في دورى أبطال أوروبا مع لايبزيج، العام الماضى، كما جعل الفريق منافسا دائما على لقب البوندسليجا. وقال ليفاندوفسكى عن مدربه الجديد: «لا أعرف جوليان ناجلسمان جيدا، لكن ما يمكننى قوله هو أنه دائما ما يأخذ الفرق لمستوى لا تتوقع أن يصلوا إليه».

وأضاف: «مع ناجلسمان أداء الفرق يكون دائما فوق التوقعات». لكن في بايرن، سيواجه ناجلسمان تحديات لم يرها من قبل، حيث سيجد ناديا تحت ضغط الفوز بالألقاب بشكل دائم، خاصة بعد الفترة الناجحة للغاية لفليك. كما سيكون ناجلسمان في مواجهة مع بعض الرؤساء الكبار، وغرفة ملابس مليئة بالنجوم، وكيفية تعامله مع هذه العلاقات سيكون حاسما في مسألة بقائه بميونخ. لكن الأنباء الجيدة لناجلسمان هي أن عصرا جديدا على وشك البدء في بايرن، وينبغى أن يلعب المدرب دورا كبيرا فيه، حيث سيتنحى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى، قريبا، وسيترك مهامه لأوليفر كان، الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه كان الاسم الأكبر خلف التعاقد مع ناجلسمان.