شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان تسيطر على الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فوز فريق مانشستر سيتى على نظيره باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، عناوين الصحف الإنجليزية، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» في عنوانها: «أمسية بيب المثالية في باريس، بعدما وضع سحر محرز السيتى على الحافة»، كما قالت: «سحر محرز يُقرب بيب من النهائى».

بدورها عنونت «جارديان»: «سيتى الأحلام.. نجوم باريس سان جيرمان يتقلص حجمهم في باريس».

بيب جوارديولا - صورة أرشيفية

وعنونت صحيفة «ذا صن»: «أعاجيب.. رياض وكيفين دى بروين يتركان بيب بقدم في النهائى».

في السياق ذاته، أصبح رياض محرز، نجم مانشستر سيتى، أكثر لاعب جزائرى تسجيلًا للأهداف عبر تاريخ دورى الأبطال برصيد 8 أهداف، بالتساوى مع اللاعب ياسين براهيمى، ثم سفيان فيجولى برصيد 6 أهداف.

ويعد هدف النجم الجزائرى في شباك باريس سان جيرمان هو الثانى للنجم رياض محرز الموسم الحالى في دورى أبطال أوروبا، بعد هدفه من ركلة جزاء في مرمى بوروسيا دورتموند الألمانى في إياب دور ربع النهائى.