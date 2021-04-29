شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في ٢٠ مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مدينة الجونة، أهم مدن شركة أوراسكوم للتنمية، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش ٢٠٢١، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٨ مايو المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة ٩٦ لاعباً من الرجال والسيدات.

تعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA «الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش» واحدة من البطولات الثمانى الكبرى حول العالم فى رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التى يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة ٣٠٠٫٠٠٠ دولار.

قال المهندس عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: «نشعر بفخر كبير لاستضافة النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، وتأتى تلك البطولة استكمالاً لجهود شركة أوراسكوم للتنمية لتعزيز المناخ الرياضى فى مصر».

وعبر عمرو منسى، مؤسس بطولة الجونة الدولية الاسكواش، والرئيس التنفيذى لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة، عن سعادته بتنظيم البطولة التاسعة الدولية للاسكواش، وهى واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش.