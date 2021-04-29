شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يصطدم بقوة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى، نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدورى العام، والمقررة عند التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب استاد المقاولون العرب. يدخل فريق البنك الأهلى المباراة في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، فيما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بجدول الترتيب.

يسعى فريق البنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، للفوز في المباراة، للخروج من كبوته والهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير، كما أنه عكف على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة عقب الخسارة أمام الزمالك في المباراة الماضية بنتيجة 4-1.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ضياء السيد، المدير الفنى لفريق سيراميكا، للفوز بالثلاث نقاط، حتى يتمكن من الزحف نحو المربع الذهبى، الذي يطمح الفريق للتواجد فيه خلال موسمه الأول والمشاركة في البطولات الإفريقية وهو الأمر الذي سيعد إنجازا كبيرا للفريق في موسمه الأول.