شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة كارتيرون وعواد في الزمالك بـ«الصلح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت الأزمة التي نشبت بين باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ومحمد عواد، حارس مرمى الفريق، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن تدريبات المستبعدين عن مباراة البنك الأهلى، وهو ما جعل المدير الفنى يقرر أن يخوض اللاعب تدريباته بشكل منفرد مع استمرار استبعاده من المباريات، ولكن تحدث عواد مع كارتيرون وأكد أنه لم يكن يعلم موعد تدريبات اللاعبين المستبعدين من المباراة وتفهم المدير الفنى موقفه.

وأكد كارتيرون سعادته بعد الجلسة المثمرة والتوضيحية التي جمعته بحارس المرمى محمد عواد، عقب التدريبات الأخيرة للفريق، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد القاهرة.

فيما قرر المدير الفنى التراجع عن قرار رحيل حميد أحداد، مهاجم الفريق، بعدما تألق بشكل لافت للنظر، وسجل ثلاثة أهداف في مباراتى الإنتاج الحربى، والبنك الأهلى على الترتيب، ووضع الجهاز الفنى للزمالك الثقة في أحداد، حيث تم الاعتماد عليه بشكل أساسى على حساب الثنائى الجديد سيف الجزيرى، ومروان حمدى، اللذين لم يقدما أوراق اعتمادهما حتى الآن، وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفنى للتفكير في الإبقاء على حميد أحداد الذي نجح في استغلال الفرصة مؤخراً.

يأتى ذلك في الوقت الذي تعقد فيه موقف الظهير الأيمن، حمزة المثلوثى، من الاستمرار مع الفريق، بعدما تم الحصول على توقيع رجب بكار، لاعب بيراميدز، المعار في الموسم الحالى إلى سيراميكا، وبالرغم من مشاركة اللاعب التونسى بشكل أساسى في مباراتى الإنتاج الحربى، والبنك الأهلى، إلا أن اللاعب لم ينل إعجاب الجهاز الفنى، خاصة على المستوى الهجومى، وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفنى للتفكير في التعاقد مع ظهير أيمن، خاصة بعدما تم إيقاف أحمد عيد، لاعب فريق الشباب، على خلفية العقوبات التي وقعت على لاعبى الزمالك في قمة دورى الشباب.

في سياق آخر، يخوض الفريق تدريباته، اليوم «الجمعة»، استعداداً لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز، حيث رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس «الجمعة»، حيث يسعى الجهاز الفنى لتأهيل اللاعبين بشكل جيد استعداداً لمواجهة بيراميدز القوية. وقرر المدير الفنى للفريق الاستعانة بكل من: سيف فاروق جعفر، وحسين فيصل، وحسام عبدالمجيد، وحسام أشرف، وأسامة فيصل، وأحمد عيد، ويوسف أسامة، وحمدى علاء، والحارسين أحمد نادر السيد، ومحمد فتحى قنديل، وخاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية واستشفاء قبل انطلاق التدريبات، وأدى اللاعبون الفقرة تحت إشراف فيرناندو، مخطط الأحمال، والجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك ضمن البرنامج التأهيلى والبدنى الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفنى.