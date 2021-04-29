شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتطلع لمواصلة الانتصارات أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارًا جديدًا أمام الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يسعى الأهلى لمواصلة المسيرة القوية بعد فوزين على إنبى والمصرى، ويريد استكمال سلسلة انتصاراته لملاحقه الزمالك على قمة الدورى، وخطف الصدارة.

تحضيرات الأهلى شهدت التركيز على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها، كما قام المدير الفنى بتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في دفاع الفريق، لاسيما بعد المشاكل التي ظهرت في التعامل مع الكرات الثابتة وفى متابعة الكرة الثانية التي ترتد من لاعبى الأهلى، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء لرغبته في تحقيق الفوز ومواصلة المسيرة في رحلة الدفاع عن اللقب.

وعقد المدير الفنى للأهلى جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأخير الذي خاضه الفريق أمس، شدد خلالها على ضرورة التركيز في المباراة وتنفيذ التعليمات التي تُطلب منهم من أجل تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق، كما حذرهم من التهاون والرعونة خصوصًا لاعبى خط الدفاع لتجنب أي أخطاء قد تكلف الفريق الكثير خلال المباراة.

يُنتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، في حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة وسعد سمير وأحمد رمضان «بيكهام»، وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وحسين الشحات ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يدخل الجونة اللقاء برغبة في تصحيح الأوضاع للفريق، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 24 نقطة. ويسعى الجونة لتضميد جراحه، بعد الخروج الصادم من كأس مصر أمام أسوان.