شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مع أجايي تفاصيل عرض تركي وآخر خليجي لضمه في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتناقش مسؤولو النادي الأهلي مع النيجيرى جونيور أجايى إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية التركية، وعرض آخر خليجى، خلال الساعات الماضية.

ويحاول جهاز الكرة بالنادي الأهلي إقناع اللاعب بخطوة الرحيل في نهاية الموسم الحالى. ويرغب الأهلى في رحيل أجايي من أجل التعاقد مع صفقة أخرى من خلال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لتدعيم الخط الأمامى في نهاية الموسم الحالى.

ويعاني المحترف النيجيري جونيور أجايى من عدم ثبات في مستواه الفنى خلال الفترة الماضية.