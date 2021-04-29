شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس ضم محمود متولي لقائمة مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى ضم محمود متولي مدافع الفريق الأحمر لقائمة مباراة الجونة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى، إلى وجود تفكير قوى من جانب الجهاز الفنى لدخول متولى لقائمة الفريق بشكل تدريجى بعد مشاركته في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية.

ويعتبر محمود متولى من الأسماء التي ينتظر موسيمانى عودتها في ظل قدرته على المشاركة بأكثر من مركز سواء في الدفاع أو وسط الملعب.