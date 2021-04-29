وجاء جدول مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي على النحو التالي:

وكشف مسئولو الحبلاية بالمواعيد عن مباريات المسابقة حتى نهايتها.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

احمد سعيد

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