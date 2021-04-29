شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة المصري موعد مباريات الجولات المتبقية من الدوري الممتاز للموسم الجاري.
وكشف مسئولو الحبلاية بالمواعيد عن مباريات المسابقة حتى نهايتها.
وجاء جدول مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي على النحو التالي:
١٨-٥
الاهلي x وادي دجلة
٢٥-٥
الاهلي وسيراميكا
٢٢-٦
الاهلي والمقاولون
٥-٧
الاهلي وبيراميدز
١٠-٨
الاهلي وسموحة
١٤-٨
الاهلي واسوان
٢١-٨
الاهلي والإسماعيلي
٢٤-٨
الاهلي وانبي
٢٨-٨
الاهلي والإنتاج
١٠-٩
الاهلي والبنك
١٣-٩
الاهلي وطلائع الجيش