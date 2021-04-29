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بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري الممتاز

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏أعلن اتحاد الكرة المصري موعد مباريات الجولات المتبقية من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وكشف مسئولو الحبلاية بالمواعيد عن مباريات المسابقة حتى نهايتها.

وجاء جدول مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي على النحو التالي:

١٨-٥

الاهلي x وادي دجلة

٢٥-٥

الاهلي وسيراميكا

٢٢-٦

الاهلي والمقاولون

٥-٧

الاهلي وبيراميدز

١٠-٨

الاهلي وسموحة

١٤-٨

الاهلي واسوان

٢١-٨

الاهلي والإسماعيلي

٢٤-٨

الاهلي وانبي

٢٨-٨

الاهلي والإنتاج

١٠-٩

الاهلي والبنك

١٣-٩

الاهلي وطلائع الجيش

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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