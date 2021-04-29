شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. مجدى عبد الغنى: دعوتى للبدري بالتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة الخليج 365 عشر من شهر رمضان كانت من نصيب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى حيث تمنى مجدى عبد الغنى نجم الأهلى وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق التوفيق لمدرب الفراعنة في قيادته للمنتخب.

وتمنى عضو اتحاد الكرة السابق صعود المنتخب الوطنى إلى كأس العالم وحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2022 .

وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

شارك مع الأهلي فى 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا فى الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.