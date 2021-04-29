شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب :تريزيجيه سيعود للملاعب خلال 6 أشهر.. ويشارك في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف باستون فيلا الانجليزي سيكون جاهز للمشاركة في المباريات خلال 6 أشهر بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع ناديه في الدوري الإنجليزي يقطع في الرباط الصليبي وإجراء اللاعب لعملية جراحية مؤخرا .

تابع أبو العلا لليوم السابع : عملية تريزيجيه تستغرق من 6 إلي 9 أشهر والأمور تسير علي مايرام من تأهيل وعلاج طبيعي وخلافه وأتواصل بصفة مستمرة مع الجهاز الطبي لنادي استون فيلا الذي يقوم بعمله علي أكمل وجه مع تريزيجيه وسيعود اللاعب للملاعب في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين ، وسيشارك مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا يناير 2002 بالكاميرون خاصة أن تريزيجيه مين العناصر الأساسية للمنتخب في السنوات العشر الاخيرة.

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول،، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

ياتى هذا فى الوقت الذى نشر تقرير بريطانى مصدره شبكة "Football Insider" التى ذكرت وفقا لمصدر طبى من داخل أستون فيلا أن