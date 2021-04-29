شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يسعى لترويض الذئاب.. والمقاولون يراهن على عقدة النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واحدة من أكثر المباريات إثارة وندية بالدوري العام، يدخل نادي الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم ،الخميس، تحدياً صعباً عندما يلتقي بالمقاولون العرب، في مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن الثلاث نقاط لأهداف مختلفة، فالأبيض يطمح إلى مواصلة الانفراد بقمة الدوري، وذئاب الجبل يسعون لتحسين وضعهم بالجدول بعد سوء النتائج منذ بداية الموسم الجاري.

ويدخل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ على صدارة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتى فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

صراع القمة للابتعاد عن الأهلي

الصراع الأشهر والأشرس في تاريخ الكرة المصرية، هو صراع الأهلي والزمالك، وفي الموسم الجاري اشتدت المنافسة بين الفريقين على قمة المسابقة، حيث يأمل الزمالك في استغلال ضغط مباريات الأهلي وإرهاق الفريق الأحمر، من أجل استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة البيضاء منذ 5 مواسم كاملة، ويأمل كارتيرون في حصد نقاط مباراة المقاولون، خاصة وأن الأهلي في حالة فوزه بالمؤجلات سيتفوق على الزمالك بثلاث نقاط.

مدرب الزمالك يتحدى الغيابات

يبحث كارتيرون عن ظهور الفريق بمستوى مميز ومصالحة الجماهير التي لا تزال غاضبة من الخروج الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من أحمد فتوح ومحمود الونش للإصابة، فيما يعود محمد عبد الغني للمشاركة في المباريات بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مباراة البنك الأهلي بسبب تعرضه للطرد في مباراة الإنتاج الحربي في الدورى.

مغامرة فى حراسة المرمى

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق، ومع إصابة محمد أبو جبل بكورونا، أصبح جنش المرشح الأول لحراسة عرين الزمالك في لقاء المقاولون، على أن يكون بديله أحمد نادر السيد حارس مرمى الناشئين، وهي مغامرة كبيرة في مركز حساس للفريق الأبيض في مباراة ليست سهلة.

المقاولون يراهن على عقدة النحاس

يراهن المقاولون العرب، على عقدة عماد النحاس أمام الزمالك، خاصة وأن مدرب الذئاب، خاض من قبل 8 مواجهات أمام الفريق الأبيض نجح خلالهم في حصد انتصارين وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين فقط، وكان أخر فوز للمقاولون العرب على الزمالك منذ 245 يوماً وبالتحديد في 27 أغسطس الماضي، عندما انتزع الذئاب ثلاث نقاط ثمينة من بين مخالب الزمالك، بعدما نجح رغم النقص العددي في إحراز هدف الفوز بمباراة الدور الثاني لدوري الموسم الماضي في الوقت الضائع، حيث حافظ الفريقان على نتيجة التعادل بهدف لكل منهما حتى الثواني الأخيرة، قبل أن ينجح محمد عصام لاعب المقاولون السابق في إحراز هدف الفوز لفريقه.