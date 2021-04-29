شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حالات طرد لاعب الكرة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرة القدم مثلها مثل باقى اللعبات الجماعية التى لها قوانينها التى تختلف عن غيرها سواء فى حالات وجوب الإنذار او الطرد او احتساب ركلة الجزاء وغيرها من القوانين الخاصة.

ومن أبرز تلك القوانين حصول اللاعب على إنذارين ليتم طرده أو التعرض للطرد المباشر وفقا لاختلاف الحالة ولقرار الحكم.

وهناك عدة حالات يجب فيها الطرد المباشر وهى ..

التلفظ بكلام بذىء أو الشتم.

ارتكاب خطأ بشكل يمثل خطورة شديدة على اللاعب.

استعمال العنف المقصود مع أحد اللاعبين بغرض الإيذاء.

دفع الخصم والضرب بدون كرة.

تعمد مسك الكرة باليد "مسموح للحارس فى منطقة جزائه فقط".

الخروج عن النص بأى شكل من الأشكال

عرقلة مهاجم فريق الخصم قبل الانفراد بحارس المرمى

منع هدف محقق بطريقة غير شرعية

وحيث إن الحكم يمكنه حسب قوانين كرة القدم أن يطرد اللاعب عندما يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، فإن هذا يعنى أنه فى حال أصر اللاعب على ارتكاب خطأ يستوجب بطاقة صفراء وهو يحمل واحدة، فإن على الحكم أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية فى وجهه، ثم يخرج له البطاقة الحمراء، أو يشهر الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر رغم حصول اللاعب على انذار سابق.