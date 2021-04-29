شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. طارق محروس: إسكالوب وجلاش و مكرونة فرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى الخليج 365 عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "إسكالوب و جلاش و مكرونة فرن".

كما قال محروس أن مائدة إفطار اليوم ويوميا لا تخلو من العصائر والمخلل، وأشار إلى أنه واحد من أبناء حى السيدة زينب و لديه طقوس معينة و أبرزها لمة العيلة.

وقال محروس أنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم، كما يحرص محروس فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويفضل دائما محروس تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته و أبناؤه .