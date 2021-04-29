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الامارات | نهاية موسم كارفخال.. وعودة راموس لتدريبات الريال تزيد مشكلات زيدان

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" اليوم أن الظهير الأيمن لريال مدريد، والعائد حديثا من الإصابة، داني كارفخال تلقى خبرا صادما بعد أن تبين إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، ما سيجعله بشكل رسمي خارج حسابات الريال لما تبقى من الموسم الجاري.

وتلقى كارفخال الإصابة الجديدة خلال مباراة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا، حين تعادل الريال مع تشلسي 1-1. بينما في المقابل الخبر الذي من المفترض أن يكون سارا اصبح مشكلة لدى المدرب زين الدين زيدان، حيث عاد اليوم إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد، قائد الفريق سيرجيو راموس، وبات جاهزا للدفع به في لقاء أوساسونا غدا بالليغا، ومباراة العودة أمام تشلسي.

لكن المشكلة بالنسبة لزيدان، أن الريال ظهر بشكل قوي بدون راموس، مع صلابة دفاعية من ميلتاو وناتشو، حيث لم يتلق إلا هدفا في آخر خمس مواجهات، وقاد اللاعبان الريال إلى بر الامان في اسبوع صعب أمام مرتين وبرشلونة، بجانب التعادل الاخير أمام تشلسي. وسيكون أمام زيدان بعض الوقت لمراجعة الامور قبل الخروج بقرار نهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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