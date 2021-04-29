شكرا لقرائتكم خبر عن درجال: ملحمة كروية بين نجوم العرب والعراق في افتتاح ملعب الحبيبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، أن افتتاح ملعب الحبيبية سيشهد ملحمة كروية بين تشكيل من نجوم الفرقِ العربية والمنتخب العراقي فضلاً عن فقرات أخرى مميزة، وبما يليق بسمعة البلد وتاريخه.

وقال درجال إن اليوم الأخير من جولتهِ الخليجية شهدَ اجتماعاً مطولاً مع رئيس الاتحاد الدولي لكرةِ القدم جياني إنفانتينو الذي وعد بحضور حفل افتتاح ملعب المدينة في الحبيبية، مُعبراً عن رغبته التامة برفعِ الحظر الكلي عن الملاعبِ.

وبين أنه تمَ خلال الاجتماع التأكيدُ على ضرورة رفع الحظر واستقبال المنتخبات والفرق الزائرة في ملاعبِ بغداد والمحافظات.

وأردف أنه تم الاتفاق على إرسال لجنة فنية من الجهات المختصة لزيارة الملاعب الرياضية وكتابة التقارير ومتابعة ملف رفع الحظر.

وتابع أن العراق جاهز من الآن وحتى إصدار القرار الرسمي بأحقيته في اللعب على أرضه وبين جماهيره.

ورأى درجال أن ما تحقق في إسناد بطولة كأسِ الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 إلى العراق ومحافظة البصرة بالتحديد، جاءَ بفضل الجهود التي بذلت سواء في المرحلة السابقة أم الحقبة الحالية، وهو إنجاز، فضلاً عن حرص الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي على التصويت بالإجماع لصالح البصرة وأيضاً تبني مشروع رفع الحظر الكروي.