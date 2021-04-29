ثائر جسّام مدرباً للطلبة العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة العراقي، إقالة مدرب فريقها الكروي الأول، حسن أحمد، بسبب خسارة الفريق أمام النجف بهدفين من دون رد في الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، واختارت ثائر جسام خلفاً للمدرب المقال.

وقال مصدر في نادي الطلبة، إن الإدارة قدمت شكرها للمدرب حسن أحمد بعد أن أبلغته نهاية مشواره مع الفريق بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة من الدوري.

وأضاف، أن الإدارة قررت تعيين المدرب ثائر جسام لقيادة الفريق في الجولات المقبلة، ويساعده علي حسن، وإبراهيم سالم.

وسبق للمدرب ثائر جسام الذي ينتمي إلى عائلة تدريبية معروفة في العراق، إذ إن شقيقه الأكبر أنور جسام يعد من خيرة مدربي العراق، بينما شقيقه الآخر حازم جسام سبق له الإشراف على تدريبات منتخبات العراق، وكذلك بعض المنتخبات والفرق العربية، وأشرف على تدريب فرق الصناعة والشرطة ودهوك والكرخ، والكثير من الفرق الأردنية.

يذكر أن الطلبة يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز.