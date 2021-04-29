شكرا لقرائتكم خبر عن غوراديولا يوجه رسالة للاعبي السيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبيه بالوثوق في قدراتهم لإكمال المهمة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الأسبوع المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد عودتهم الأربعاء بفوز ثمين من العاصمة باريس 2-1.

وقلب لاعبو المدرب الإسباني تأخرهم بهدف، ليقطعوا خطوة مهمة نحو أول نهائي في تاريخ النادي ضمن دوري الأبطال، وذلك قبل مباراة الإياب في 4 مايو / أيار المقبل.

بلغ سيتي المربّع الأخير للمرّة الاولى في خمس سنوات تحت إشراف المدرّب الفذّ، وقد كرّر سيناريو مباراته في إياب ربع النهائي عندما تلقى هدفاً مبكراً على أرض بوروسيا دورتموند الالماني، قلبه في الشوط الثاني إلى فوز 2-1.

قال غوارديولا: «في دورتموند تلقينا وعُدنا، واليوم الأمر ذاته، ما أريده، أن نكون أنفسنا في المباراة الثانية».

وأضاف: «نحن جيدون باللعب في طريقة معينة، لكن لا يمكننا اللعب بأسلوب آخر، آمل في إيجاد الكلمات المناسبة، القرارات الصحيحة للقيام بذلك».

وأظهر سيتي نضجاً على الساحة القارية لتهدئة عاصفة سان جرمان الافتتاحية بعد هدف بالرأس من قائد دفاعه البرازيلي ماركينيوس.

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «كانوا جيدين عندما كانت النتيجة 1- صفر، لم يكن بمقدورنا الضغط ، لم نستحوذ في المكان المناسب، لكن هذا طبيعي».

وأضاف: «لا يملك النادي الخبرة في هذه الأدوار من المسابقة، لكن آمل أن يساعدنا هذا الأمر على الوثوق في أنفسنا، أعتقد أنه في الشوط الثاني، كنا شرسين جداً ولعبنا بشكل جيد».

(أ ف ب)