شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لسباق الجري 10 كلم في دورة ند الشبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سباق الجري لمسافة 10 كلم في النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية، سيطرة ونجاحاً كبيرين ومشاركة واسعة ضمن الفئات الأربع للسباق، فيما كانت المراكز الثلاثة الأولى للفئة المفتوحة للرجال من نصيب عدائي المغرب.

وحضر فعاليات السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وسيطر العداؤون المغاربة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج أنور الغوز بطلاً للسباق، ليحصد بذلك لقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بالدورة بعد تتويجه سنوات 2015 و2018 و2019، فيما جاء مواطنه عبد العالي بوعزاوي في المركز الثاني، ومواطنه إبراهيم السليماني في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين هواة رجال لمسافة 10 كلم، جاء بالمركز الأول صالح عيسى الحمادي، وحل بالمركز الثاني راشد محمد البلوشي، وبالمركز الثالث محسن حسن.

وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 10 كلم، حققت موزة الغفلي المركز الأول، والمركز الثاني مريم علي، والمركز الثالث هدى النعيمي.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 10 كلم، حققت العداءة الإثيوبية إلهام بيتي المركز الأول، والمركز الثاني البريطانية ستيفاني هامفري، والمركز الثالث الفرنسية لطيفة الصاروخ.

وشارك في سباق الجري 10 كيلومترات 390 عداء من مختلف الجنسيات والأعمار ضمن أربع فئات هي الفئة المفتوحة رجال والفئة المفتوحة سيدات وفئة الهواة المواطنين وفئة الهواة المواطنات.

وأكد العداء المغربي أنور الغوز بطل سباق الـ 10كم للفئة المفتوحة أن المنافسة كانت صعبة للغاية حتى الأمتار الأخيرة من خط النهاية، خاصة بسبب ارتفاع الرطوبة، الأمر الذي صعب الأمر على الجميع، لكن كان للحماسة والرغبة في الفوز الدور في تحدي كافة الصعاب.