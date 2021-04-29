شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المصرى البورسعيدى حتى نهاية الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من الثانية والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري.

وجاءت مواعيد مباريات النادي المصري فى الدوري الممتاز على النحو التالي :

مباراة الجولة الثانية والعشرون : والتي تجمع بين غزل المحلة والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من مايو المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والعشرون : والتي تجمع بين المصري والاتحاد السكندري ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق العشرين من مايو المقبل.

مباراة الجولة الرابعة والعشرون : والتي تجمع بين الزمالك والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مايو المقبل.

مباراة الجولة الخامسة والعشرون : والتي تجمع بين المصري ووادي دجلة ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من يونيو المقبل.

مباراة الجولة السادسة والعشرون : والتي تجمع بين سيراميكا والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من يونيو المقبل.

مباراة الجولة السابعة والعشرون : والتي تجمع بين المصري والانتاج الحربي ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من يوليو المقبل.

مباراة الجولة الثامنة والعشرون : والتي تجمع بين البنك الأهلي والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق التاسع من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة التاسعة والعشرون : والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثلاثون : والتي تجمع بين بيراميدز والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء الموافق الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثون : والتي تجمع بين المصري وسموحة ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثون : والتي تجمع بين الأهلي والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثون : والتي تجمع بين المصري وانبي ، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي السبت والأحد الموافقين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثون : والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الأربعاء والخميس الموافقين التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.