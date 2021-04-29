شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الأهلى والزمالك وبيراميدز فى 12 يوماً بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة عن باقي مواعيد مباريات الدوري العام، بداية من الأسبوع 22 وحتى نهاية المسابقة المحلية، ومن المقرر أن تبدأ منافسات الأسبوع 22 في منتصف مايو المقبل، على أن يسدل الستار على المسابقة في 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا للجدول المعلن من جانب اتحاد الكرة، سيلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز والأهلي والزمالك خلال 12 يوم فقط.

وجاءت مواعيد مباريات الاسماعيلى المتبقية فى الدوري كالتالى :

الإنتاج الحربي.. ستاد السلام - 1 مايو

الجونة.. ستاد الإسماعيلية - 5 مايو

البنك الأهلي - ستاد المقاولون العرب - 10 مايو

أسوان.. ستاد الإسماعيلية - 15 مايو

المقاولون العرب.. ستاد المقاولون العرب - 19 مايو

مصر المقاصة - ستاد الإسماعيلية - 24 مايو

غزل المحلة - ستاد الإسماعيلية - 21 يونيو

سموحة.. ستاد الإسكندرية - 3 يوليو

الإتحاد السكندري.. ستاد الإسماعيلية - 9 أغسطس

بيراميدز.. ستاد الدفاع الجوي - 13 أغسطس

الأهلي.. ستاد الإسكندرية - 21 اغسطس

الزمالك.. ستاد الإسماعيلية - 25 اغسطس

انبي.. ستاد بتروسبورت - 11 سبتمبر

وادي دجلة.. ستاد الإسماعيلية - 21 أو 22 سبتمبر

طلائع الجيش.. ستاد الإسماعيلية - 25 أو 26 سبتمبر

سيراميكا.. ستاد السويس الجديد - 29 أو 30 سبتمبر.

ويلتقي الإسماعيلى منافسه الإنتاج الحربى السبت المقبل بإستاد السلام لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدورى المصرى، ويقود الإسماعيلى فنيا إيهاب جلال المدير الفني والذي سبق له أن واجه فريق الإنتاج في 9 مباريات من قبل حيث فاز 5 وتعادل 3 وخسر 1، له 13 هدفًا وعليه 8 أهداف كلين شيت 3 لقاءات.