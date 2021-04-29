شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة جدول الدوري للجولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، من الأسبوع الثاني والعشرين وحتى نهاية المسابقة، بعدما انطلقت منافسات الدور الثاني من الموسم الحالي.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، توقف مسابقة الدورى العام بداية من يوم 6 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو 2021.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد مباريات الأهلي في الجولات المتبقية من عمر الدوري وكذلك مواعيد المباريات المؤجلة للفريق الحمر لظروف مشاركته في البطولة الإفريقية.

ونستعرض مواعيد مباريات فريق الأهلي من الجولة الـ22 وحتى نهاية المسابقة والمباريات المؤجلة:

الأسبوع الـ22: الأهلي ضد وادي دجلة يوم 18 مايو على ملعب السلام

الأسبوع الـ23: الأهلي ضد سيراميكا يوم 25 مايو على استاد السلام

الأسبوع الـ24: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الإفريقي

الأسبوع الـ25: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الإفريقي

الأسبوع الـ26: الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 22 يونيو على ملعب بتروسبورت

الأسبوع الـ27: الأهلي ضد بيراميدز يوم 5 يوليو على استاد السلام

الأسبوع الـ28: الأهلي ضد سموحة يوم 10 أغسطس على استاد الإسكندرية

الأسبوع الـ29: الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 21 أغسطس على استاد الإسكندرية

الأسبوع الـ30: الأهلي ضد إنبي يوم 24 أغسطس على استاد السلام

الأسبوع الـ31: الأهلي ضد طلائع الجي يوم 13 سبنتمبر على استاد الجيش بالسويس

الأسبوع الـ32: الأهلي ضد المصري لم يحدد موعدها على استاد الإسكندرية

الأسبوع الـ33: الأهلي ضد الجونة لم يتحدد موعدها على استاد خالد بشارة

الأسبوع الـ34: الأهلي ضد أسوان لم يتحدد موعدها على استاد السلام

مواعيد مؤجلات الأهلي

الأهلي ضد أسوان مؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري يوم 14 أغسطس على استاد أسوان

الأهلي ضد المقاصة مؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري يوم 17 أغسطس على استاد الجيش بالسويس

الأهلي ضد الإنتاح الحربي مؤجلة من الأسبوع 24 يوم 28 أغسطس على استاد السلام

الأهلي ضد البنك الأهلي مؤجلة من الأسبوع 25 يوم 10 سبتمبر على استاد السلام