شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواعيد مباريات الزمالك حتي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد الجديدة لما تبقي من مسابقة الدوري هذا الموسم، والذي ينتهي 30 سبتمبر 2021.

وجاءت مباريات الزمالك المتبقية ومواعيدها كالتالي : إنبي 14 مايو ، طلائع الجيش 20 مايو ، المصري 24 مايو ، الجونة 18 يونيو ، اسوان 23 يونيو ، المقاصة 3 يوليو ، المحلة 10 أغسطس ، الاتحاد السكندري 18 أغسطس ، الإسماعيلي 25 أغسطس ، دجلة يوم 11 سبتمبر ، سيراميكا كليوباترا أحد يومي 21 و 22 سبتمبر ، الإنتاج الحربي أحد يومي 25 و 26 سبتمبر، فيما ستكون آخر مباراة أمام البنك الأهلي أحد يومي 29 و 30 سبتمبر.

وكشف اتحاد الكرة عن باقي مواعيد مباريات الدوري العام، بداية من الأسبوع 22 وحتى نهاية المسابقة المحلية، ومن المقرر أن تبدأ منافسات الأسبوع 22 في منتصف مايو المقبل، على أن يسدل الستار على المسابقة في 30 سبتمبر المقبل.

ووافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على توقف مسابقة الدوري العام شهراً بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا في شهر يوليو المقبل، بناءً على طلب الاندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.

واقترح مازن مرزوق الذى كان يترأس لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة علي الاندية قبل انطلاق الموسم اقامة المباريات بدون لاعبي المنتخب الاوليمبي ولم تعترض الاندية ماعدا نادي انبي الذي رفض الأمر نظرا لوجود أكثر من لاعب في صفوفه بالمنتخب الاوليمبي.