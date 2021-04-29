شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ويسعى أبناء القلعة البيضاء لتحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على الصدارة واستمرار مشوارهم الإيجابي نحو حصد لقب الدوري المصري الممتاز ، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كواليس مواجهة الفارس الابيض مع ذئاب الجبل قبل صدام الليلة..

س: ما هو موقف الزمالك والمقاولون العرب فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب منافسية حيث خاض 17 لقاء حقق الفوز في 12 وهًزم في مباراتين وتعادل في 3 مناسبات ، وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 9 اهداف ، فى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والمقاولون العرب ؟

ج: 75 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 111 أهداف مقابل 8 انتصارات و47 هدفاً للمقاولون وحسم التعادل نتيجة 18 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الجولة 25 الموسم قبل الماضي.

س: كيف انتهت أخر مباراة بين الزمالك والمقاولون العرب ؟

ج: فى الدور الاول لدوري هذا الموسم التقى الفريقين فى الجولة الاولى للمسابقة وفاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهم خالد الحسينى هدف فى مرماه ومصطفى محمد فى اللقاء الذى اقيم على ستاد الكلية الحربية.

س: من يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحكيمياً الليلة ؟

ج: يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة إبراهيم نور الدين، وحكم مساعد أول سمير جمال وحكم مساعد ثانى رجب محمد، وحكم رابع وليد الصيد، وحكم فيديو طارق مجدى، وحكم مساعد فيديو حسني سلطان.

س: ماذا حقق الزمالك والمقاولون فى الدوري الموسم الماضى ؟

ج: فى الموسم الماضى أنهى المقاولون رابعاً برصيد 54 نقطة مقابل 68 للزمالك الذى أحرز المركز الثاني للمرة رقم 34 في تاريخه ، و تأسس المقاولون العرب سنة 1973 ويشارك في مسابقة الدوري للمرة الـ 37 في تاريخه، بينما تأسس الزمالك عام 1911 وتحمل هذه المشاركة الرقم 62 له من انطلاق المسابقة عام 1948، وتوج المقاولون العرب بدرع الدوري مرة واحدة موسم 1982 – 1983 مقابل 12 مرة للزمالك أخرها موسم 2014 – 2015.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب الليلة ؟

ج: ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي : محمود جنش ، خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة ، خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي ، خط الهجوم : يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – زيزو – حميد أحداد.

س: ماهو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الزمالك الليلة ؟

ج: من المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود: في حراسة المرمى ، رباعي خط الظهر: حسن الشامي، محمد سمير ، فاروقا نور الدين، باسم علي ، خط الوسط: أحمد الشيمي، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد حمدي زكي ، خط الهجوم: لويس إدوارد.