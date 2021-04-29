شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى الدورى.. ومواجهة الأهلى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد مبارياته في الدوري الممتاز بداية من الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة، وجاء تحديد المواعيد على النحو التالي:

الجولة 22 يوم 19 مايو .. الإنتاج الحربي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة 5 مساء

الجولة 24 يوم 27 مايو .. المقاولون العرب * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر .. الساعة 5 مساء

مؤجلات الجولة 23 يوم 1 يوليو .. بيراميدز * البنك الأهلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء

الجولة 27 يوم 5 يوليو .. الأهلي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة 9 مساء

الجولة 28 يوم 9 أغسطس .. بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء

مؤجلات الجولة 25 يوم 13 أغسطس .. بيراميدز * الإسماعيلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 9 مساء

مؤجلات الجولة 26 يوم 17 أغسطس .. بيراميدز * سموحة .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء

الجولة 29 يوم 21 أغسطس .. طلائع الجيش * بيراميدز .. استاد جهاز الرياضة .. الساعة 5 مساء

الجولة 30 يوم 25 أغسطس .. بيراميدز * المصري .. استاد الإسكندرية .. الساعة 7 مساء

الجولة 31 يوم 10 سبتمبر .. الجونة * بيراميدز .. استاد خالد بشارة بالجولة .. الساعة 7 مساء

الجولة 32 أحد يومي 21 أو 22 سبتمبر .. بيراميدز * أسوان .. استاد الدفاع الجوي

الجولة 33 أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر .. مصر المقاصة * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر

الجولة 34 أحد يومي 29 أو 30 سبتمبر .. بيراميدز * غزل المحلة .. استاد الدفاع الجوي