شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز فى الدورى.. ومواجهة الأهلى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد مبارياته في الدوري الممتاز بداية من الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة، وجاء تحديد المواعيد على النحو التالي:
الجولة 22 يوم 19 مايو .. الإنتاج الحربي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة 5 مساء
الجولة 24 يوم 27 مايو .. المقاولون العرب * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر .. الساعة 5 مساء
مؤجلات الجولة 23 يوم 1 يوليو .. بيراميدز * البنك الأهلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء
الجولة 27 يوم 5 يوليو .. الأهلي * بيراميدز .. استاد السلام .. الساعة 9 مساء
الجولة 28 يوم 9 أغسطس .. بيراميدز * انبي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء
مؤجلات الجولة 25 يوم 13 أغسطس .. بيراميدز * الإسماعيلي .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 9 مساء
مؤجلات الجولة 26 يوم 17 أغسطس .. بيراميدز * سموحة .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 5 مساء
الجولة 29 يوم 21 أغسطس .. طلائع الجيش * بيراميدز .. استاد جهاز الرياضة .. الساعة 5 مساء
الجولة 30 يوم 25 أغسطس .. بيراميدز * المصري .. استاد الإسكندرية .. الساعة 7 مساء
الجولة 31 يوم 10 سبتمبر .. الجونة * بيراميدز .. استاد خالد بشارة بالجولة .. الساعة 7 مساء
الجولة 32 أحد يومي 21 أو 22 سبتمبر .. بيراميدز * أسوان .. استاد الدفاع الجوي
الجولة 33 أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر .. مصر المقاصة * بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر
الجولة 34 أحد يومي 29 أو 30 سبتمبر .. بيراميدز * غزل المحلة .. استاد الدفاع الجوي