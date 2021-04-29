شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الدورى يتوقف يوم 6 يوليو بسبب مشاركة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، توقف مسابقة الدورى العام بداية من يوم 6 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو 2021.

وحدد شوقى غريب يوم 5 يوليو المقبل موعدا لإنطلاق المعسكر الأخير للفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

وتقام مباراة السوبر المحلى بين بطل الدورى وهو الأهلى، ووصيف كأس مصر هو طلائع الجيش حيث توج الاهلى بالدورى والكأس فى الموسم الماضى.

من ناحية أخرى، يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة التسرع في الدفع بالثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبي الفريق الأحمر، واللذين تعافى من الإصابة وأصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا لقرار الجهاز الفني.

ويرفض موسيماني التعجل في الدفع بالثنائي نيدفيد ومتولي على أن يكون لهما دور مع الفريق الأحمر ولكن بشكل تدريجي من خلال دخولهم قائمة المباريات تدريجيا والدفع بهما لدقائق معدودة ثم التدرج في منحهم وقت أطول بالمباريات لحين استعادة لياقتهما البدنية المفقودة.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بقطع في غضروف الركبة استلزم عملية جراحية، وهي الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن الفريق الأحمر لأكثر من عامين، بعدما خاض اللاعب برنامج تأهيلي خاطئ تسبب في تأخير عودته للملاعب بخلاف شكواه من رشح في الركبة.

فيما بات محمود متولي جاهزا بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي والتي تعرض لها في الموسم الماضي وأنهى برنامجه التأهيلي وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية وظهر مبتسوى جيد.