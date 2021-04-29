7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 29 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تخطيط موسيماني لإراحة أفشة من المباريات خوفا من استهلاكه بدنيا، وكارتيرون يتسلم جواز سفره من الزمالك.



كارتيرون يتسلم جواز سفره من الزمالك

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جواز السفر الخاص به، قبل مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري الممتاز مباشرة، بناء على طلبه حيث أخطر مسئولي الزمالك برغبته في الحصول على جواز سفره قبل مباراة البنك الأهلي بـ 24 ساعة، وأكد أنه سينتهى ويجب عليه تجديده عبر السفارة الفرنسية في القاهرة، وطلب مسئولو الزمالك من المدير الفني تحديد موعد توجهه للسفارة لتجديد جواز السفر ليتوجه مندوب من النادي برفقته ويساعده في إنهاء كافة الإجراءات.

موسيماني يخطط لإراحة أفشة من المباريات خوفا من استهلاكه بدنيا

يخطط بيتسو موسيماني لإراحة محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، بسبب حالة الإجهاد التي ضربت اللاعب، في ظل توالي المباريات وعدم حصوله على الراحة الكافية مثل باقي اللاعبين، ويتم استهلاكه بدنيا بشكل كبير، خشية تعرضه للإصابة لو استمر الدفع به في كل المباريات.

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يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة الجونة غدا ضمن مؤجلات الدوري، حيث يعود الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الأربعاء بعد الانتهاء من مواجهة المصري، للتغلب على حالة الإرهاق التي ضربت اللاعبين.

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