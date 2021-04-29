شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. أمينة عاطف لاعبة اليد تقدم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

أمينة عاطف لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل فى الوصفة التالية:-

المقادير

كيلو كوسة

كيلو لحم مفروم

2 حبة بصل مبشور

ملعقتين سمنة

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم

كيلو لبن للبشاميل

4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

4 ملاعق سمن

طريقة التحضير

وضع الزيت فى مقلاه ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نضيف البصل المبشور مع التقليب حتى يتغير لونه للون الذهبى.

نضيف اللحم المفروم للبصل مع التقليب قليلًا ثم نضيف الصلصة مع رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم نصف سواء

غسل حبات الكوسة جيدًا بالماء ثم نصفيها جيدًا حت تجف ، ثم تقشيرها و تقطيعها لشرائح متوسطة الحجم

في نفس المقلاة نضيف الزبد ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف لها شرائح الكوسة ونقلبها في السمن ونضيف لها رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى تتشوح

تحضير وعاء للبشاميل نضع فيه السمن ونتركه على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف الدقيق ونقلبه في السمن حتى يتحول لونه لأصفر

نضيف اللبن تدريجيًا للدقيق مع التقليب حتى نحصل على قوام البشاميل ثم نضيف رشة ملح وفلفل اسود

نحضر صينية ،ونقوم بدهنها بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة المشوحة على شكل طبقة ثم نضع اللحم المفروم المعصج ثم طبقة اخيرة من الكوسة المشوحة المتبقية مع وضع البشاميل

إدخال طاجن كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج