شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد ذكريات رحيل نجمه فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل شهر رمضان المبارك العديد من الذكريات الجميلة وأيضا المؤلمة منها رحيل أحمد رزق نجم الإسماعيلى الأسبق والذي توفى خلال شهر رمضان عام 2011.

وكان النجم الخلوق قد أحرز مع الإسماعيلى 5 أهداف خلال البطولات المحلية واستعرض الموقع الرسمى للدراويش تاريخ مشاركة أحمد رزق مع القلعة الصفراء فى السطور التالية..



أحمد رزق لاعب الاسماعيلى الراحل

الدورى العام

* يوم 3 سبتمبر 89 ” موسم ملغى ” سجل هدفًا فى الفوز على المنصورة 4 / 3 بالإسماعيلية

* يوم 18 يونيه 94 سجل هدفًا فى الخسارة من الأهلى 3 / 4 مباراة فاصلة بالإسكندرية

* يوم 19 أبريل 98 سجل هدفًا فى الفوز على منتخب السويس 3 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 2 يناير 98 سجل هدفًا الفوز على الشمس 4 / 2 بالقاهرة

كأس مصر

* يوم 2 مايو 90 سجل هدفًا فى الفوز على الحديد والصلب ضمن منافسات دورى المجموعات بدور ثمن النهائى 4 / صفر.

فى سياق أخر ، خضع الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى لمسحة طبية شاملة قبل السفر للقاهرة، فى إطار الاستعداد لملاقاة الإنتاج الحربى يوم السبت القادم باستاد السلام، لحساب منافسات الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى، وتأتى تلك المسحة كإجراء روتيني للإطمئنان على سلامة جميع لاعبى الفريق من الإصابة بفيروس كورونا.

ويحل الإسماعيلى ضيفا على الإنتاج الحربى السبت القادم باستاد السلام، في إطار الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتقى الفريقان فى 15 مباراة، حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات و تعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وكلين شيت فى 7 مباريات.