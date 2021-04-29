شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. شاهد جدول الدوري المصري بالكامل والنهاية 30 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة عن باقي مواعيد مباريات الدوري العام، بداية من الأسبوع 22 وحتى نهاية المسابقة المحلية، ومن المقرر أن تبدأ منافسات الأسبوع 22 في منتصف مايو المقبل، على أن يسدل الستار على المسابقة في 30 سبتمبر المقبل.

ووافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على توقف مسابقة الدوري العام شهراً بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا في شهر يوليو المقبل، بناءً على طلب الاندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.