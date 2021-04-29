شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. شاهد جدول الدوري المصري بالكامل والنهاية 30 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة عن باقي مواعيد مباريات الدوري العام، بداية من الأسبوع 22 وحتى نهاية المسابقة المحلية، ومن المقرر أن تبدأ منافسات الأسبوع 22 في منتصف مايو المقبل، على أن يسدل الستار على المسابقة في 30 سبتمبر المقبل.
ووافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على توقف مسابقة الدوري العام شهراً بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا في شهر يوليو المقبل، بناءً على طلب الاندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.
فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.
وتقام مباراة السوبر المحلى بين بطل الدورى وهو الأهلى، ووصيف كأس مصر هو طلائع الجيش حيث توج الاهلى بالدورى والكأس فى الموسم الماضى.